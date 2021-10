„Šiju ve firmě už skoro patnáct let. Myslela jsem si, že to v ní doklepu až do penze. Jenže, v pátek jsme dostali výpověď k 1. lednu. Kdo mě teď zaměstná?,“ lamentuje paní Jitka.



délka: 00:12.76 Video Firmě Stival Automotive hrozí hromadné propouštění Hynek Zdeněk

To přitom není jediný problém, který paní Jitku trápí.přiznala šička.

Přestože firma už výpovědi rozdala, chce výrobu ještě zachránit. „Snažíme se získat jakékoliv jiné zakázky. Jasno budeme mít za tři dny. Aspoň část výroby bychom chtěli zachovat,“ řekl odhodlaně jednatel společnosti Jiří Frkal.



Hasiči je zachránili

Ve firmě Stival Automotive pracuje 123 lidí, převážně žen. Z toho devět šije pracovní oděvy a oblečení pro hasiče. Ti jako jediní ohroženi ztrátou práce nejsou. Ostatní pracují na autopotazích do Land Rover. Až do konce roku budou pobírat pouze 60 % mzdy.

Pokud výroba ve Veselí nad Moravou skončí, bude se podle Úřadu práce jednat zatím největší podzimní hromadné propouštění v jednom podniku v rámci ČR. „Za celou Českou republiku evidujeme za září, k němuž máme zatím poslední data, 519 propuštěných lidí. Nejvíce z toho bylo v Plzeňském kraji (91) a Olomouckém kraji (90),“ uvedla mluvčí Kateřina Beránková.