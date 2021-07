Nedostatek čipů trápí automobilky i výrobce dílů. Ruší směny, Škoda si zatím zaměstnance drží

Tuzemské automobilky letos předpokládají produkci okolo 1,3 milionu vozů, o 150 000 víc než loni, kdy výrobu zasáhly výpadky kvůli koronaviru. „V dosavadním průběhu roku je cítit rostoucí poptávka po nových vozech, avšak nedostatek čipů nás brzdí - omezuje modelovou nabídku dealerů a prodlužuje dodací lhůty, v některých případech dokonce omezuje výrobu. Odhadujeme, že nebýt tohoto problému, produkce mohla být zhruba o dalších pět procent vyšší,“ podotkl Zdeněk Petzl ze Sdružení automobilového průmyslu.

Výrobci dílů do aut musí rušit směny

Budějovický Bosch i dačická THK, výrobci dílů do aut, musí rušit směny, protože je na trhu málo polovodičů a jiných materiálů. „Situace v automobilovém průmyslu je nadále velmi složitá. Nedostatky komponentů, hlavně polovodičů, vedou k omezování výroby u našich zákazníků, a tím i ke snižování objemu výroby v našem výrobním závodě. Zákazníci snižují objednávky v krátkém časovém horizontu, a tak často nemůžeme reagovat jinak než rušením již naplánovaných směn,“ sdělil ČTK jednatel českobudějovického závodu Bosche Milan Šlachta.

Loni přesměrovali výrobci čipů své kapacity na zákazníky spotřební elektroniky, protože automobilový průmysl zažil kvůli covidu útlum, zatímco prodej počítačů či telefonů rostl. Když se výroba aut vrátila na předkrizová čísla, kapacita chybí.

Bosch měl v květnu a červnu řadu zákazníků, kteří omezili výrobu i na měsíc, rušil proto desítky směn. Šlachta míní, že problémy budou pokračovat i ve třetím čtvrtletí. V Budějovicích firma nejvíc sleduje vývoj u producentů granulátu pro výrobu plastových dílů. V celém koncernu funguje několik krizových týmů, které řeší nedostatek čipů nebo plastů.

Problémy i se zámořskou dopravou a cenami komodit

Dačická firma THK Rhythm Automotive Czech jedná o rušení směn s odboráři. „Máme pocit, že situace se v posledních týdnech zhoršuje, kdy se k tomu kromě čipů přidávají problémy se zámořskou dopravou, cenami komodit, dostupností. Teď nám způsobily problémy záplavy v Německu, kdy naši subdodavatelé museli zavřít, aby dali provozy do pořádku. Momentálně máme výrazně míň zakázek než jsme počítali a musíme se s tím vyrovnávat,“ řekl ČTK finanční ředitel firmy Ladislav Černý.

Začátkem srpna bude v THK s 800 pracovníky plánovaná dvoutýdenní odstávka. Už teď ale vedení řeší s odbory rušení směn za zkrácené mzdy. „Máme nařízení vybírat dovolené, zakázek je málo. Zatím nechceme přistoupit k dramatičtějším věcem jako snižování stavů, ale situace je krajně nejistá a nevidíme světlo na konci tunelu. Zákazníci by rádi vyráběli, ale nemají z čeho, takže nám zakázky posouvají,“ řekl Černý.

Zaměstnanci Škody se zatím o práci bát nemusí

Nedostatek čipů a s tím související rušení výrobních směn v automobilce Škoda Auto zatím zaměstnanost neohrožuje. Nedokončené vozy ale komplikují celý proces a prodlužují termín dodání zákazníkovi, je navíc nutné hledat plochy, kde lze odstavit vozy, které čekají na dokončení, řekl ČTK předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík.

„Zaměstnanost to prozatím neohrožuje. Jsme schopni v krátké době pohupovat s personálem nahoru a dolů. Jedná se o vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný personál,“ řekl ČTK Povšík.

Pokud firma zruší výrobní směnu, dostávají zaměstnanci náhradu ve výši 85 procent průměrné mzdy, kam se započítávají například i mimořádné roční bonusy. „Což je nad denním výdělkem. Zaměstnanost mohou ohrozit jiné projekty, jako je ztráta vývojových zakázek, ztráta výroby nářadí dle přidělených produktů. Ještě dopočítáváme teoretické modely v případě výroby čistých e-produktů či kombinovaných e-produktů (hybridy), konvenční pohody, na CNG, biopaliva,“ uvedl Povšík.

V současné době chybí podle něj čipy například do dveří, způsobené je to hlavně zpomalením a zastavením jejich produkce v Malajsii. „V současné době nemá cenu dopočítávat týdenní výpadky. Vycházíme z toho, že máme pevně nastavený počet nedodělaných vozů, které s nejvyšším úsilím zpracováváme,“ řekl Povšík. Dokompletování vozidel podle něj provádějí nejzručnější zaměstnanci. „Každé takové dokončené auto musí znovu projít testem pro nejvyšší kvalitu ve prospěch zákazníka,“ řekl odborový předák.

Dostat hotové vozy k zákazníkům trvá podle Povšíka řadu měsíců. Dodělání vozů se dělí do tří kategorií, a to na jednoduché, složité a nejsložitější, kam spadají vozy, které nejsou pojízdné. „Některé vozy převážíme ze závodu Kvasiny do Mladé Boleslavi, a to díky kapacitě technologií, na kterých se dá vůz dodělat. Z parkoviště manipulujeme jednotlivými vozy prostřednictvím pracovníků logistiky,“ řekl Povšík.

Pokud zaměstnanci dodělávají vozy dál od závodu, jsou jim vypláceny diety. „Pokud jdou zaměstnanci na přesčas, podléhá to spolurozhodování a dohodě s Odbory KOVO a zaměstnanci dostávají nadstandardní prémie. Jejich výše je různá dle počtu hodin a dne, kdy je práce vykonávána,“ uvedl předseda.

Video Společnost Škoda Auto v závodě ve Vrchlabí využívá chytrého manipulačního robota. - Škoda Auto

Během prvních dvou srpnových týdnů je ve škodovce celozávodní dovolená. Některé provozy ale odstavily výrobu již ve středu. Podle informací ČTK je také pravděpodobné, že řada směn bude odřeknuta také po celozávodní dovolené, bude záviset na aktuální situaci s díly.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.

Zakázky jsou posouvané až o měsíce

Celosvětový nedostatek čipů pocítily i některé jihomoravské firmy navázané na automobilový průmysl. Zhruba o 30 procent méně zakázek zaznamenala společnost Retex z Moravského Krumlova, propad obchodu v divizi automotive očekává i břeclavský Gumotex. Brněnská společnost Awec předpokládá, že situace na světovém trhu firmy na konci dodavatelského řetězce teprve postihne. Vyplývá to z odpovědí zástupců firem, které ČTK oslovila.

Společnost Retex dodává pro automobilový průmysl, který tvoří zhruba polovinu obratu, netkané textilie. „Některé zakázky jsou posouvány o týdny až měsíce. Menší objem zakázek v tomhle odvětví se nám daří kompenzovat projekty ve stavebnictví a dopravě, takže zatím to na nás nemá přímé dopady. Právě nestabilita v automobilovém průmyslu je důvodem, proč se snažíme hledat nové projekty v jiných odvětvích,“ řekl ředitel společnosti Robert Šimek.

Narušení dodavatelského řetězce v důsledku chybějících čipů zaznamenala i společnost Gumotex zpracovávající plasty. Produkty dodává například automobilovým značkám Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen či Škoda.

„V naší divizi automotive pociťujeme snížení poptávky od zákazníků, respektive odsouvání zakázek. Můžeme však pouze spekulovat, zda je příčinou pouze nedostatek čipů, nebo i jiné skutečnosti. Za rok 2021 předběžně očekáváme desetiprocentní propad obchodu proti plánu. Tržby divize automotive se pohybují nad dvě miliardy korun a tvoří přibližně dvě třetiny obratu celé skupiny,“ sdělil generální ředitel koncernu Gumotex František Řezáč.

Němci nevyrobí přes 5 milionů aut

Nedostatek mikročipů, který už delší dobu trápí celý svět, možná přetrvá do příštího roku. Letos nejvíce zasáhl automobilový průmysl, dodávky pro toto odvětví by se ale mohly relativně brzy zlepšit, myslí si analytici. Čína totiž převezme část výroby, kterou nedokázali uspokojit výrobci z Tchaj-wanu. V jiných odvětvích ale problémy vydrží déle a jako další by nedostatek čipů mohl brzy zasáhnout výrobce chytrých telefonů.

Německé Centrum pro automobilový výzkum (CAR) odhadlo, že se letos kvůli čipům nevyrobí 5,2 milionu osobních aut. Podle CAR bude automobilové odvětví s nedostatkem čipů bojovat až do roku 2023 a celkově bude výpadek výroby kvůli nedostatku čipů mezi roky 2021 a 2023 činit 8,1 milionu vozů, upozornil časopis Forbes.