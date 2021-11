Dosud platili 518 Kč za 1 GJ, od listopadu již 778 Kč za 1 GJ. Tedy o 260 Kč více. Mnozí z obyvatel Blanska nevěřícně sledovali složenky s úhradami za teplo. V šoku zůstali i zástupci radnice. O zdražení sami nevěděli.

Museli nakupovat jinde

„Město nedostalo podklady, na základě kterých došlo k navýšení ceny tepla. Navíc jsme přesvědčeni, že k takovému kroku nelze přistoupit bez toho, aby navýšení ceny projednali zastupitelé,“ uvedl místostarosta města Ivo Polák (64, ČSSD).

Zvýšení cen vysvětlila jednatelka ZT Energy Renata Nezvalová. „Nemohli jsme se na to připravit. Náš stávající dodavatel plynu nám sdělil, že za tři dny nám ukončuje dodávky. Museli jsme proto nakoupit plyn jinde a ten je nyní enormně drahý,“ vysvětlila a dodal: „Průměrná rodina platila za teplo dosud 10 700 Kč ročně, nyní bude platit 15 400."



Měli nejnižší ceny

„Je to velké zvýšení. Máme ale nově zateplený dům a novou střechu. Věřím, že se nám část záloh vrátí,“ je přesvědčen Jiří Vymazal (60). Podobně to vidí i Tomáš Hanák (29). „Zdražují všichni a my tady dosud platili nejmíň ze všech. Dalo se to čekat,“ vysvětlil.



Lidé v Blansku dosud za teplo u ZT Energy platili jednu z nejnižších plateb v ČR. Například v nedalekém Vyškově platili lidé již od ledna 2019 částku 684 Kč/1 GJ. V Břeclavi platili dosud obyvatelé 570 Kč/1 GJ a v Brně 635 Kč/1 GJ. Zdražení se čeká ve všech městech.



Jiří Vymazal (60), řidič z povolání, věří, že zdražení tak vysoké nakonec nebude díky tomu, že dům, ve kterém v Blansku bydlí má novou fasádu střechu. Věří proto v méně spotřebované energie.

Jak se tvoří cena tepla u ZT energy? 70 % ceny určuje cena energie, 23 % je nájemné pro radnici a 7 % je režie a opravy plynárny. Teplo od ZT Energy odebírá přibližně tisíc domácností v Blansku.