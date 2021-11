Zpět

na

Je to už tradice, bruslaři se kloužou pod nohama jezdecké sochy, tedy na Moravském náměstí v Brně. Letos to ale bude jinak, v období adventu zde kluziště instalováno nebude a přesune se do areálu Nové Zbrojovky v Židenicích. Důvodem je pořádání zimního Olympijského festivalu.