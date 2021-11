To, co prožila Kateřina Fialová, by bylo před více než 10 lety nemyslitelné. Dnes je to samozřejmost, aby se vztah rodičů a předčasně narozeného potomka upevnil hned v zárodku.

„Dříve maminky těchto dětí skoro neměly přístup a byla možná návštěva pouze jednou za den, takže se ani nepodařilo navázat takový kontakt. Dnes je to tak, že maminka přebírá veškerou péči o to miminko a my sestry jsme její průvodkyně," vysvětlila neonatologická sestřička Kateřina Smejkalová s téměř šestadvacetiletou praxí.

Sestry učí matky, jak se starat o malé děti, které váží třeba jen půl kilogramu. „Postupně je zapojujeme do péče, učí se přebalovat, koupat, děláme takové šetrné masáže, učíme je, jak s dětmi manipulovat, co dítě potřebuje, jak se ho dotýkat," popsala Smejkalová.

Ze začátku byly obavy

Maminka dvou holčiček, devítileté Anny a nyní dvouleté Emmy, přiznala, že zprvu měla obavy, jak celý režim zvládne. „Přemýšlela jsem, jak se zvládnu postarat o tak malé miminko. Pak přišla sestřička a během pár vteřin tyto obavy rozbila. S láskou vzpomínám na přátelské prostředí. Cítila jsem, že se můžu opřít o sestřičky, které se o Emičku staraly," svěřila se Fialová, povoláním lékařka.

Nemocnice k tématu chystá od 8. do 25. listopadu výstavu nazvanou Křehcí bojovníci. Zhruba na 30 fotografiích, které budou umístěny na zdi porodnice, jsou předčasně narozené děti i se sestřičkami.