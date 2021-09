Centrum porodní asistence znamená podle vedení nemocnice jasnou koncepci péče o nastávající maminky. O ty s nízkým rizikem komplikací se stará porodní asistentka podle přesných pravidel - samostatně, přičemž přebírá veškerou zodpovědnost za poskytovanou péči.

Klid, důvěra a porozumění

V rámci centra jsou již v provozu ambulance porodních asistentek, které mohou navštěvovat zdravé ženy od 37. týdne těhotenství. „Přirozený porod vyžaduje především klid a pocit porozumění založený na vzájemné důvěře mezi ženou a porodní asistentkou. Porod za takových podmínek se pak stává hlubokým a emocemi nabitým zážitkem, který si v sobě rodiny nesou po celý život. Naším cílem je, aby ten zážitek byl co nejlepší,“ řekla vedoucí centra Miloslava Kameníková.

délka: 02:07.03 Video Porodní asistentka Markéta Zemanová k péči o nastávající maminky Zdeněk Matyáš

Velká výzva i radost z profese

Sedm desítek asistentek se nyní setkává v předstihu s matkami a připravují je na důležitý životní okamžik. „Můžeme je plně podporovat, starat se o ně, máme také plnou zodpovědnost. Je to pro mě velká výzva a radost z profese," svěřila se porodní asistentka Markéta Zemanová.

Její slova potvrdila maminka měsíčního Vincenta Tereza Rašková (31), která si právě s Markétou padla do oka. „Je to skvělý pocit, když víte, co vás čeká a že je tady vstřícný člověk, který vás na všechno připraví. Když jsem to popsala své sestře, mimochodem matce tří dětí, trochu mi záviděla,“ poznamenala Brňanka na adresu své osobní porodní asistentky.

NEJ porodnice

Fakultní nemocnice Brno je s 6 tisíci porody ročně největší porodnicí v Česku. Přímo s porodem může pomáhat až 70 porodních asistentek. Polovina z nich působí v sídle nemocnice v Brně-Bohunicích, zbytek v areálu na Obilním trhu. Nemocnice už plánuje výstavbu nové centrální porodnice za dvě miliardy korun. Její otevření je spojeno s rokem 2025.