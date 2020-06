Cílem strategické investice je především sloučení oddělených pracovišť v jeden celek. O nové porodnici se mluví už léta. „Stavba nové porodnice je nutností, protože současný stav je z medicínského hlediska nevyhovující,“ uvedl ředitel Jaroslav Štěrba.

„Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno zajišťuje komplexní regionální porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce a je dominantním poskytovatelem této péče na území Jihomoravského kraje, nicméně je klíčová i v rámci celé republiky,“ podotkl k rozhodnutí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že finance na investici má ministerstvo vyčleněny.

Stavět se má v letech 2023–2025

„Je to úsilí mnoha let a mnoha lidí, jsem rád, že se nám to konečně povedlo k registraci dotáhnout. Nutně to potřebujeme, medicínsky ten stávající stav není dobrý. Následovat bude výběrové řízení na projektanta, až bude projekt, bude moci být vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele,“ upozornil Štěrba.

Stavba si vyžádá 1,95 miliardy korun, z toho dvě třetiny půjdou ze státního rozpočtu, zbytek přidá z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice Brno. Stavba je podle ministerstva plánovaná v letech 2023 až 2025.

