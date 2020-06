„Ta mu umožňuje nepřetržité dávkování inzulinu s okamžitou možností zvýšení nebo snížení dávky,“ řekla lékařka Klára Hájková, která se o pacienta z Pediatrické kliniky Dětské nemocnice v brněnských Černých Polích stará.

Pro Benjamina znamená nový způsob léčení přes mobil obrovskou úlevu. Oproti terapii klasickými inzulinovými pery se totiž ohromně snižuje počet vpichů do těla. Perem je to několikrát denně, což je velmi zatěžující, a to jak pro samotné tělo pacienta, tak i pro jeho každodenní život a to ještě zvláště u nevidomého kluka.

délka: 05:06.12 Video Benjamin (16) si jako první nevidomý v ČR dávkuje inzulin do těla mobilem. Jiří Nováček

Díky mobilní pumpě jehla do Benjaminova těla píchne jedenkrát za dva až tři dny, což je ve srovnání s jeho minulou léčbou naprostý posun vpřed. Potřebu dávkování inzulinu hlásí Benjaminovi speciální zařízení na jeho paži.



Úleva pro akčního Benjamina

„Předtím to bylo hodně o přísném dodržování režimu. Teď jsem flexibilnější i s jídlem. Jsem hodně akční, dost často se kvůli mně třeba muselo zastavovat. Za jízdy autem jsem si nedokázal inzulin píchnout. Musel jsem vše víc řešit,“ popsal potíže student gymnázia.

„Teď si jen vytáhnu telefon a nikdo neví, jestli sjíždím facebook, s někým si píšu, nebo ovládám inzulinovou pumpu,“ oddechl si kluk, který hraje fotbal pro nevidomé, koncertuje na housle a flétnu.

„Jsem teď o hodně spokojenější, celé je to všechno i mnohem diskrétnější,“ svěřil se chlapec, který ve volných chvílích píše i na web a chce se stát novinářem.

„Když jsem se s mobilem a pumpou naučil pracovat, tak jsem měl zprvu problémy, ale jakmile jsem se v aplikaci vyznal, objevil jsem všechny její výhody,“ říká mladík.

Benjamin jde příkladem

Benjamin je prvním nevidomým pacientem na inzulinové pumpě v České republice. Podle lékařů je zářným příkladem toho, že když je člověk motivovaný, neexistují pro něj překážky. „Pravdou je, že edukační proces na ovládání inzulinové pumpy je mnohem náročnější. Ve výsledku se ale vynaložené úsilí bohatě vrátí spokojeností a lepší kvalitou léčby,“ poznamenal Petr Vrchota z firmy MTE v Brně, která unikátní zařízení vyvíjí.

Jak zařízení funguje?

V České republice se zařízení hodí převážně pro pacienty s diabetem I. typu. Předností je nepřetržité propojení pumpy s tělem prostřednictvím infuzního setu. Výhodou je kontinuální dávkování inzulinu s okamžitou možností zvýšení nebo snížení podávané dávky. Inzulinovou pumpu je možné na omezenou dobu také odpojit a odložit, například při plavání a sportu.

Pacient kontroluje svou glykemii pomocí glukometru několikrát denně, případně má možnost používat některý z typů kontinuální monitorace. V takovém případě získává přibližně každých pět minut aktuální informace o své glykemii a může na ně ovládáním inzulínové pumpy okamžitě reagovat.

Každý podle potřeby

Zařízení dodává nepřetržitě 24hodin denně do těla inzulin. V pumpě je naprogramován takzvaný bazální profil, který se stará o dodávku inzulinu pro potřeby těla. Dodávané množství se liší v průběhu dne a každý pacient má profil nadefinovaný přesně podle svých potřeb.

Pacient dále musí sám manuálně pokrývat množství sacharidů přijatých v jídle. K výpočtu může využít kalkulátor, který je součástí pumpy nebo aplikace v telefonu.

Musí umět reagovat i na nenadálé zvýšení nebo snížení glykemie z důvodů nemoci, sportování, výdeje energie nebo stresu. V takových okamžicích si podává tzv. korekční bolus, dočasně zvyšuje nebo snižuje hodnoty nastavení inzulinu, případně na potřebnou dobu zcela vypíná jeho dodávku.

Pacient může svou pumpu ovládat nejen prostřednictvím mobilního telefonu, ale také přímo na pumpě pomocí ovládacích tlačítek a informací na jejím displeji.