Váhy

S nadřízeným si báječně rozumíte a on vás za to odmění. Nejdříve si však nevěříte, ale později se dáte dohromady. Koncem týdne jdou do finále problémy s rovnováhou a sebevědomím. Nyní se můžete pustit do tvrdé práce, jen vše podnikejte s rozvahou.