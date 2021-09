Třetí a čtvrtá třída dojíždí do Dolních Bojanovic, druhý stupeň pak do břeclavské střední průmyslové školy. „Opravy dalších prostor poškozené školy by měly při optimistické variantě trvat několik týdnů,“ poznamenala ředitelka školy Hana Grossmannová.

Škola v Moravské Nové Vsi má ve dvou budovách 15 tříd a navštěvuje ji asi 275 dětí. Zahájení školního roku se posunulo až na pondělí, školáci měli minulý týden ředitelské volno.

Budova pro první stupeň utrpěla rozsáhlou újmu, čeká ji celková rekonstrukce. Objekt pro druhý stupeň má opravené spodní patro, kde našli nyní zázemí děti z 1., 2. a 5. třídy. Dopravu pro starší školáky do „azylu“ zajišťuje škola. Kromě toho otestovala všechny žáky s výjimkou prvňáků na koronavirus.

Děti se z návratu do školy radovaly

„Zatím nemám informaci o tom, že by byl někdo pozitivní. Prvňáky otestujeme až další den, protože dnes bylo jejich vítání,“ upozornila ředitelka. Pondělní nástup školáků z Moravské Nové Vsi do školních lavic se výrazně projevil i na jejich náladě.

„Přece jen po roce covidu, kdy spolu nebyly, se na sebe těší. Někdo bere jízdu do jiné obce jako výlet. Navíc některé děti nemají ještě v pořádku poškozené domy, tak budou rády, že změní prostředí,“ shrnula řediteka.

délka: 03:54.20 Video Zkáza obce Hrušky z dronu: Takhle tornádo zničilo obec na Břeclavsku. Blesk - David Malík