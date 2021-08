Vína od šesti nejvíce zničených vinařství nejprve skoupila investiční skupina RSBC. Tím jim zajistila okamžitou hotovost na nejnutnější opravy. Nyní vína prodá v dražbě a peníze opět pošle vinařům.



„Mnozí musí začínat téměř od nuly. Bez pomoci to sami nezvládnou. Obnova vinohradu trvá i několik let,“ vysvětlil Zdeněk Mihalco z Nadace Via, která převzala nad dražbami záštitu. Uskuteční se od 16. do 31. srpna na webu alkohol.cz.

Ničivé tornádo se Břeclavskem a Hodonínskem přehnalo 24. června večer. Nejvíce zasaženy byly: Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice. Velké škody zaznamenal i Hodonín a jeho odloučená část Pánov.