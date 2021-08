Vodnář

V posledních dnech se točíte v bludném kruhu a nevíte, jak z něj ven. Zkuste se uvolnit a nemyslet na problémy, které vás sužují. Být nad věcí vás uklidní a posílí. Využijte sílu novoluní a vstupte do nové životní etapy. Dělejte jen to, co sami chcete!