Pro obyvatele Moravské Nové Vsi, Hrušek, Mikulčic, Lužic a části Hodonína se večer 24. června navždy změnil život. Jejich obcemi prošlo ničivé tornádo, které rvalo střechy, části domů a vzalo život šesti lidem. Po šesti týdnech opravy stále pokračují, i když velká část staveb má už alespoň novou střechu. Co je podle místních v současnosti největší problém?

I když je to již šest týdnů, co extrémní bouře zdevastovala vesnice na jižní Moravě, tak místním vzpomínání na vypjatou chvíli vhání slzy do očí.

„Viděla jsem z okna, jak se sousedům naproti urval kus plechu ze střechy a letěl na naše dveře. Já jsem je držela a křičela na muže, ať se schová. Vítr s těmi dveřmi hrozně lomcoval. Trvalo to asi osm minut. Slyšela jsem, jak to bere střechy z okolních domů. Bylo to strašný,“ popsala jedna z obyvatelek Moravské Nové Vsi.

V současnosti opravují vlastní střechu a jsou vděční za veškeré finanční dary a pomoc dobrovolníků, kteří do obcí stále jezdí.

Problém s penězi

V místním obchodě si zase jiná obyvatelka Moravské Nové Vsi stěžovala, že se stále posouvá dodání plastových oken. „Měla jsem si objednat sklenáře a už by to bylo,“ zlobila se.

délka: 03:43.56 Video Poničené obce na Moravě Jiří Marek

Na nedostatek stavebního materiálu a dlouhé čekací lhůty si stěžovalo redaktorovi Blesku.cz více dotázaných lidí. Zasaženým lidem také vadí složitý kontakt se státními úředníky.

Miroslav Malhotský z Hrušek doposud nedostal od vlády na opravy žádné dotace, i když je měli obyvatelé slíbené. „Přispěly nám neziskovky, dobrovolní dárci a stát vůbec. Jen nám podráží nohy. Už čekám na proplacení faktur. Ve škole mi říkali, že za čtrnáct dní pošlou peníze a bude to v pohodě. Po čtrnácti dnech do včilku nic nedošlo. Přišel odhadce, který škody odhadl na milion čtyři sta osmdesát tisíc. Což se zdá být na dnešní ceny dost málo. Slíbil, že se staví s papíry, ale nestavil se,“ popsal svoji zkušenost pan Malhotský.

Zvažuje, jestli se nemá obrátit na soukromou firmu, která by vše za něj vyřídila a dům opravila.