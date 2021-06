Živel udělal z autobusu během chvíle zmačkanou plechovou krabičku. Bára utrpěla otevřenou zlomeninu ruky, měla potlučené obě nohy. Přesto v sobě našla sílu pomoci zbylým dvěma pasažérům. Řidiči a Silvě (14). „Holka byla do poloviny těla zaklíněná. Tak jsem jí řekla, že pomoc seženu," popsala první okamžiky po katastrofě.

Krev ani bolest ji nezastavily

„Ten autobus se zastavil o budovu sklepa s přístavbou, I tam byli lidi, tři nebo čtyři, ale byli zranění a telefon neměli. Ukázali mi ale směr k silnici, sama jsem skoro nic neviděla, měla jsem hlavu celou od krve," řekla statečná požárnice.

Na hlavní silnici stopla hned první auto. Šokovaný řidič, když spatřil její otevřenou zlomeninu a krev všude, se jen zeptal, co má dělat. „Tak jsem mu řekla, že je potřeba záchranka pro několik lidí, že je tam holka ve věku tak do osmnácti let zaklíněná v autobuse a další zranění. Tak zavolal záchranku, naložil mě do kufru od auta a odvezl do hodonínské nemocnice."

S ohledem na výčet zranění, které Bára utrpěla, je její počínání obdivuhodné. „Mám sešitou ruku, hlavu, obě nohy pohmožděné a tu pravou ještě rozseknutou. Momentálně jsem ráda, že se postavím, zkouším trochu chodit," svěřila se studentka, kterou čekají rehabilitace.

Cestující Silvie (14) a řidič Robert, pro které podstoupila náročnou cestu za pomocí, leží ve vážném stavu v nemocnici v Rakousku.

Rozená hasička

Otec Jan Verbík je na svou dceru náležitě hrdý. „Od malička ji to táhlo k hasičům, v sedmi jsme ji k nim přihlásili. Hrála taky fotbal. To, co teď udělala, odpovídá její povaze. Rozhodla se, že těm dvěma pomůže bez ohledu na svůj stav,“ řekl Blesk.cz. Barbora studuje Integrovanou střední školu v Hodoníně, obor kuchař-číšník.

VIDEO: Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo čtvrť Bažantnice v Hodoníně.

délka: 02:44.64 Video Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo čtvrť Bažantnice v Hodoníně. pro Blesk.cz - Pavel Šilt