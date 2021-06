Zatímco jeho vrstevníci tráví teď čas u vody, nebo hrají doma hry, sedmák Vojta Toman (14) z Ratíškovic vzal pilu a rukavice. Nasedl na kolo a odjel mezi Ratíškovice a Pánov spolu s dospělými odklízet stromy. Neexistuje, že by nepomohl!

Pilou a sekerou se ohání už pátý den. „Dozvěděl jsem se o tornádu od strýce, kterému v Lužicích málem odneslo dům. Přijel si k nám nabít mobil a já se pak jel podívat s ním na Pánov,“ líčí Vojta, žák 7. B.

Hned od prvního dne pomáhá. Když dorazí ze školy, popadne batoh a pití, sedne na kolo a místo na Lučinu k vodě jede deset kilometrů pracovat. Domů, k tátovi, se na kole vrací, až když padá tma. „Nosím co je třeba. Desky, dřevo, trámy. Včera jsme bourali jeden dům,“ řekl skromně chlapec.

V hájence zemřeli dva lidé

Spolu s dobrovolníky během tří hodin zlikvidovali zbytky hájenky. „Vím, že tam umřeli dva lidé. Všechno jsme vyklidili a odnesli. Hasiči nám pak dali instrukce, kam co roztřídit, že si některé věci možná odveze pan majitel,“ dodal chlapec.

„Jsem jen deset kilometrů od toho. Neexistuje, že bych nepomohl,“ vidí svou letní misi takřka za samozřejmou. Jeho oblíbené bojové sporty, procházky po lese a nový pejsek, jdou teď dočasně stranou.

Kluk do nepohody

Dospělí Vojtu berou za sobě rovného! „On je opravdický kluk do nepohody. Poradí si se vším a i tam, kde by chlapi stáli s otevřenou pusou, tak ví co a jak,“ je pyšná na svého žáka třídní učitelka Hana Raiskubová.

Vojta je ovšem také džentlmen – i když se nikam necpe a trošku se logicky stydí. „Byli jsme s třídou teď na výletě. Vojta tam šel den dopředu, nachystal sám od sebe dřevo a holkám nařezal kolky na opékání špekáčků,“ prozradila na správného slováckého šohaje jeho třídní.

VIDEO: Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo čtvrť Bažantnice v Hodoníně.

délka: 02:44.64 Video Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo čtvrť Bažantnice v Hodoníně. pro Blesk.cz - Pavel Šilt