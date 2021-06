Do základní školy v Mikulčicích si přišlo pro vysvědčení asi 30 dětí ze 180. Byla mezi nimi i dívka, jejíž poničený dům čeká demolice. Přesto si do školy přišla pro vysvědčení a učitelé jí věnovali šaty. „Je jich asi 20 nebo 30. Všechny mi pasují, nevím, jak se tak trefili,“ řekla dívka.

Jednotlivé šaty si pak oblékala a chodila je ukazovat jak spolužačkám, tak učitelům, kteří hodnotili, jak dívce šaty padnou. Šaty měly různé barvy od bílé přes oranžovou, růžovou až po černou. Oblečení se vybralo mezi učiteli.

Své poslední vysvědčení ze základní školy si převzal z rukou svého učitele i chlapec, s nímž se pak na chodbě loučila učitelka, která ho před lety přijímala do první třídy. „Takový jsi byl malý bobeček a teď jsi mě přerostl o hlavu. Až někdy půjdete kolem, zastavte se, stejně budete brečet po základce,“ snažila se vtipkovat učitelka v těžkých chvílích, kdy se mnozí obyvatelé musí vypořádat s následky živelní pohromy.

Děti půjdou zase odklízet

Pro vysvědčení si přišla i Adriana Koutná s bratrem Tomášem, jejichž dům zasáhlo tornádo. Prospěla s vyznamenáním, ale známky nepovažuje nyní za důležité. „Je to hrozné, co se stalo," uvedla dívka z deváté třídy, které spadl do pokoje komín.

S rodinou vyvázla bez zranění, bratr Tomáš, žák sedmé třídy, se zranil až při odklízení následků a má ovázanou ruku. Jejich dům naštěstí demolici unikne.

Žáci převzali vysvědčení z rukou učitele Petra Hrubého. Žáci dostali třídní mikiny, po rozdávání si prohlédli fotky. Před odchodem domů se někteří přihlásili učiteli s tím, že půjdou stejně jako v předchozích dnech pomáhat odklízet následky škod.

První stupeň převezme vysvědčení až v září, v jeho třídách našli provizorní ubytování hasiči, kteří v obci pomáhají. Hůř než škola dopadla školka. „Jsou tam rozbitá okna, pohnula se střecha a bylo potřeba ji sundat,“ uvedl ředitel školy Michal Bešta.

VIDEO: Josef Duchoslav, zeť majitele demolovaného domku v Mikulčicích, sleduje, jak se bargy zakusují do zdí...

délka: 01:30.57 Video Josef Duchoslav, zeť majitele demolovaného domku v Mikulčicích Zdeněk Matyáš