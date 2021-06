Statečný zachránce Bronislav Ševela (57) z Vracova jen pár okamžiků po tornádu kličkoval ve voze mezi spadlými stromy na silnici u Hodonína. Před ním se vynořila zdevastovaná hájenka na samotě.

„Vyskočil jsem z auta a hned na mě křičel nějaký pán, že jsou tam zasypaní lidé. Vlezl jsem nahoru po zborceném schodišti. Byl tam zasypaný starší pán a kousek vedle něj byl pod troskami malý kluk,“ řekl serveru Novinky.cz Ševela.

Neváhal ani chvíli a ze sutin začal vyhrabávat malého chlapce. „Nešlo mi to, bylo tam toho strašně moc. Stejně jsem ale klukovi řekl, že mu slibuju, že ho odtud dostanu za každou cenu,“ líčí muž. Naštěstí v tu chvíli jeli kolem hasiči z Ratíškovic, kteří okamžitě začali s pomocí.

Odvezl dítě do nemocnice

„Na klukovi ležel trám, ale naštěstí dopadl na cihly, takže ho to sice přimáčklo, ale váha byla na těch cihlách. Vyřezali jsme ho pomocí pil ven,“ popsal zásah velitel hasičů Ivan Vlasák.

Sanitky nebyly, chlapce naložil zachránce Ševela do auta a společně s jedním hasičem jej odvezl do hodonínské nemocnice. „Nevím, jestli jsem nemohl zachránit i toho staršího pána. Dělal jsem úplné maximum. Moc mě to mrzí,“ dodal zarmouceně Ševela.

Hájenka, která se stala místem obrovské tragédie, je v rodině po generace. Pod jejími sutinami zemřel dědeček a jeho malá vnučka. Její maminka a zároveň dcera mrtvého muže, má vážně zraněnou páteř a je v nemocnici. Zachráněný chlapeček, synovec zraněné ženy, a její druhá dcera utrpěli naštěstí jen lehčí zranění. Ve prospěch rodiny je vypsaná sbírka na donio.cz.

