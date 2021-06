Měl to být poklidný čtvrteční večer, během chvíle se ale změnil v neskutečnou hrůzu. Tornádo vymetlo část Lužic na Hodonínsku, obří vír neušetřil ani dům Martina Konečného (41) a Michaely Piňosové (39).

„Bylo úplné ticho a pak hukot, jako když se blíží expres. Stačili jsme jen vyběhnout za roh a schoulit se,“ popsal vteřiny hrůzy Martin. Oběma zůstalo jen to, co měli na sobě. Po dvou minutách řádění živlu se jim naskytl hrůzný pohled. Stoleté selské stavení, které postupně opravují, zůstalo v troskách.

délka: 00:13.57 Video V Lužicích živel poničil 120 objektů Zdeněk Matyáš

Střecha pryč, popraskané zdi, vybavení vymetené do okolí. Dvůr vypadá jako skladiště nazdařbůh poházených věcí. S padesátiletým ořechem si živel pohrál jako s pírkem. V pátek dopoledne prošel dům statik a vyřkl nekompromisní ortel. Dům půjde k zemi!

„Deset let zvelebujeme, máme nová okna, loni jsem konečně doplatil hypotéku. Chápete to?“ kroutí hlavou Martin. V pátek odpoledne začali s pomocí známých vyklízet trosky. „Nejbližší dny přespíme u rodiny, co bude dál, nevím. Počkáme, až tu hrůzu vydýcháme,“ řekl Martin.

Při pohledu na jiné poničené domy v okolí jen kroutí hlavou. „Stalo se to, co známe ze zpráv odjinud. Už to nechci nikdy zažít,“ přemítá povoláním grafik.

Dvacet objektů půjde k zemi

V Lužicích u Hodonína bylo po noční smršti poškozeno či zničeno na 120 domů včetně obecních objektů, což je zhruba jedna třetina obce. Dvacet objektů určili statici k demolici.

Tornádo poničilo také dva areály firem ze skupiny KKCG, škody budou ve stovkách milionů. Starosta Tomáš Klásek potvrdil úmrtí těhotné ženy ze Slovenska, kterou smrtelně zranila padající traverza.

délka: 02:06.67 Video Starosta Lužic Tomáš Klásek k situaci v obci Zdeněk Matyáš