„Převozník křičel, abychom všichni táhli za lano. Kdo stál u lana, se jej chytil, v tom se pramice rozjela a všichni jsme byli pod vodou,“ tak si zapsala tragédii do deníčku žákyně páté třídy Anežka Roháčová. Měla štěstí, dostala se na břeh. Jejich 32 spolužáků ale osudný výlet na Pálavu přesně před 85 lety nepřežilo.

Moje výprava a radost na výlet na Pavlovské vrchy 26. května 1936. Tak si Anežka nadepsala kapitolu do svého památníčku. Díky ní se zachovalo doslova mrazivé svědectví.

„…když jsme odrazili asi jeden metr od břehu, počala nastupovati voda do pramice. Převozník křičel, abychom všichni táhli za lano. Kdo stál u lana, se jej chytil, v tom se pramice rozjela a všichni jsme byli pod vodou. Vynořovali jsme se z vody a všichni jsme křičeli o pomoc a maminko, Sbohem! Když jsme byli u víru, lodička se převrátila. Já jsem se chytila desky a nohama jsem pleskala do vody. Tak jsem přijela ke břehu. Chytila jsem se keře a vylezla ven do lesa. Když jsem se ohlédla na vodu, už tam nikdo nebyl. Všichni byli utopeni….“

Zavinil to převozník

Děti seděly brzy ráno 26. května 1936 na povozech a zpívaly si, brebentily, ranečky s buchtama v klíně a drobnými na sodovku v hrsti. Osm vozů s 95 čtvrťáky a páťáky z Rakvic na výlet na Pálavu.

Cestou musela školní výprava překonat přívozem řeku Dyji. Ztrouchnivělé plavidlo, s dírami ucpanými hadry, ale nabíralo vodu. Převozník ji pravidelně z prámu nevyléval. Jarní Dyje byla navíc rozvodněná, metr a půl nad normálem.

Děti byly vystrašené. Prvním převozem se odvážilo sedm z nich, druhým se osmělilo 15. Potřetí se už na prám nalodilo 52 dětí. Převozník vzal navíc na prám i koňské spřežení. „Jen ať se děti svezou,“ nedbal prý podle svědků převozník na obavy učitelů.

10 metrů ke břehu

Jen pouhých deset metrů od břehu se pramice prudce vychýlila. Nabrala vodu a všichni spadli do vody. Rozvodněná Dyje táhla tělíčka k nedalekému splavu. Málokdo uměl plavat. Holčičky téměř žádná. Utopilo se 32 dětí, při zachraňování zemřel i kočí František Belech (†23).

Řídícímu učiteli z Rakvic Bohumilu Horňanskému (†82), který si výlet do smrti vyčítal, pozůstalí odpustili. Před čtyřmi lety je pohřbili vedle jeho milovaných žáků.

Nález kostry v centru Brna: Muž tu spal věčným spánkem 4300 let! Za života jedl i písek

Za smrt dětí 10 měsíců o chlebu a vodě

Soud v Brně poslal převozníka Leopolda Schustera (53) k 10 měsícům do tuhého vězení zostřeným měsíčně půstem a mlynáře Josefa Veverku (65) pěti měsíci s půstem každých 14 dní, avšak s podmíněným odkladem na 3 roky. Další obžalovaní, nadučitel Bohumil Horňanský (41), učitel Jindřich Novotný (34) a učitelka Zdeňka Žáková (22), byli osvobozeni.

VIDEO: Cestou z přednášky zemřela Doris Grozdanovičová (†92), jedna z posledních Brňanek přeživších Terezín.

délka: 06:12.33 Video Cestou z přednášky zemřela Doris Grozdanovičová (†92), jedna z posledních Brňanek přeživších Terezín. Pavel Paleček