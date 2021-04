Zpět

Před několika lety si vybudovali mezi svými domy a panelovou silnicí nájezdy. Bez problémů se po nich dostali autem až do garáží. Jenže, radnice v Tvarožné Lhotě na Hodonínsku chce jít s dobou. Panelovku nahrazuje novou komunikací. Na obou jejich stranách bude chodník, tím ale vznikl problém. Mezi ním a vjezdy do domů se vytvořil až 40 centimetrů vysoký schod! Lidé tak nemají šanci autem přijet do vlastního domu.