Lev

Z nečekané pochvaly od šéfa jste mimo sebe. Ruku na srdce, obdiv naprosto zbožňujete. V žádném případě pak nepolevujte, ba naopak se ponořte do práce ještě více. Budete za to královsky odměněni a obdarujte se milovaným luxusem. To se vám líbí.