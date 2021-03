„Pekárenský dvůr nabídne ve čtyř blocích byty různých dispozic. Převládat budou 1+kk s výměrou od 24 do 40 m2. Situovány budou do ulice Bratislavská. Rodinné byty směřují do klidného vnitrobloku,“ uvedl mluvčí projektu Šimon Gelar.



Knihovny i fitka

Ve vnitrobloku bude dětské hřiště, společná zahrádka a park. „K bytům vznikne nově i 222 parkovacích míst. V každém bloku bude knihovna i fitcentrum. Samozřejmostí bude recepce 24/7,“ pokračoval Gelar.

Startovací byty vyjdou zájemce na 2,6 milionu, 2+kk přibližně na 5 milionů a 3+kk asi na 7 milionů korun. Za byt o ploše téměř 90 m2 s rozsáhlou terasou zaplatí zájemce 9 milionů korun.



„Zájemci si mohou rezervovat byty již nyní. Zájem evidujeme, jak o malé bytové jednotky, tak i o ty velké. Největší byt s plochou 260 m2 již v nabídce není,“ dodal Gelar.