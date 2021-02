Střelec

S průběhem února jste vcelku spokojení. Pokud patříte do řad zadaných, soustřeďte se na partnerovy potřeby. Jestliže jste se nedávno rozešli, tak nesmutněte. Hvězdy vám přihodí do cesty žhavou lásku, jen si na to musíte ještě chviličku počkat.