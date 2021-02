Rak

Tento týden se ponese duchu úspěchu a nových výzev. Ať už se pustíte do čehokoliv, dokážete to dotáhnout do konce. Neskuhráte jako obvykle a nezabýváte se hloupostmi. Není divu, že vás optimistický přístup vystřelí do výšin. Myslete pozitivně.