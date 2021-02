Radnice v Brně svérázně opravuje činžáky v Černých Polích. Lidem vypnula na měsíc vodu. Před vchodem jim ve stavebním kontejneru zřídila v současných mrazech společnou koupelnu se sprchama! Na 50 let stará bytová jádra totiž nechala radnice Brna-severu opravovat bez ohledu na počasí.

Během rekostrukce koupelen nefungují stupačky. Nájemníkům, kteří se neměli kam vystěhovat, přistavila radnice před vchod stavební buňku s toaletou a sprchou. Přísná hygienická opatření během pandemie tak vzala v Brně zasvé.

„Ze záchodu a sprch capkají staří lidé na mráz. Koupelna venku je navíc společná pro všechny, covid neovid,“ kroutí hlavou nájemníci věžáku.

Radnice sice lidem nabídla na měsíc náhradní ubytování, připomínalo prý ale holobyty, bez nábytku. Nájemníci proto „s díky“ odmítli. Kdo mohl, požádal raději o přístřeší rodinu a kamarády.

Pomohl soused

„Vezme mne k sobě soused. U něj v pokoji to snad celé přečkám,“ svěřila se Blesk.cz paní Mrázková (80). Vdova musela ovšem seskládat veškeré vybavení 3+1 na hromadu do jednoho pokoje. Až přijdou za týden zedníci, zamkne jej a bude doufat. Paní Mrázková tak bude mít měsíc díky hodnému sousedovi to nejzákladnější - teplou vodu a toaletu.

O snížení nájmu jako kompenzaci za nemožnost řádně užívat byt radnice Brno-sever neuvažuje. Nikdy to prý při výměně koupelen a toalet nedělala.

Necitlivé a nedůstojné, tvrdí lidé

V situaci, kdy se šíří covid, je podle nájemníků jednání radnice bezohledné. Někteří lidé, kteří nechtějí svůj byt opustit, žijí během rekonstrukce na krabicích v jediném pokoji. Většinou důchodci. „Proč nám nenabídli důstojné náhradní ubytování? Vždyť třeba hotely jsou prázdné,“ ptají lidé.

19 pracovních dní znamená měsíc

Nepohodlí čeká nájemníky 240 obecních bytů v Bieblově ulici v průběhu 420 dní. Dělníci se pustili do výměn starých umakartových jader. V jednom bytě to potrvá 19 pracovních dní. „Kromě jádra mění podlahy v chodbě i kuchyni. Výměn se dočkají stoupačky vzduchotechniky a plynu,“ bytového řekl místostarosta Brna-severu David Aleš (bezpp).

VIDEO: Petice občanů pomohla: Gorkého a Arne Nováka v Brně se zazelenají a přibudou parkovací místa.

délka: 00:24.17 Video Petice občanů pomohla: Gorkého a Arne Nováka se zazelenají a přibudou parkovací místa. Markéta Malá