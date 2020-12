Dva lidské životy si letos 16. září mezi Strážnicí a Vnorovy vyžádala srážka Škody Fabia a kamionu převážejícího klády. Petr Šuranský (66) seděl na zadním sedadle a v jediném okamžiku ořušel o dva kamarády (†55 a †82). Sám bojoval týdny o holý život. Po třech měsících se jeho stav zlepšil natolik, že vypravil do Brna, aby záchranářům osobně poděkoval.

„Pamatuju si jen, jak jsme vyjeli do levého pruhu. Pak jsem se probral až v nemocnici,“ řekl Petr Šuranský. Následovalo pět týdnů, kdy ho lékaři dávali dohromady. „Mám kde co sešroubované. Žebra, hrudní kost, čelist. V rámci možností jsem už snad v pořádku,“ svěřil se tři měsíce po osudné srážce.

Poděkování zachráncům

Teď se Petr rozhodl, že poděkuje svým andělům strážným osobně. Nejprve záchranářům. „I díky vám jsem se podruhé narodil. Vlastně potřetí, v dětství mě málem srazilo auto,“ řekl jim se slzami v očích.

Škodovka, která se dostala do protisměru, neměla proti mnohatunovému kolosu žádnou šanci. Hasiči museli odstřihnout střechu, aby se k tříčlenné posádce dostali. I těm chce Petr jít osobně poděkovat.

„Naši operátoři vyslali na místo pozemní lékařskou posádku a také vrtulník. Zdravotníci muže ošetřili, bylo třeba jej uvést do umělého spánku, zaintubovat a napojit na řízenou ventilaci. Po poskytnutí přednemocniční péče byl ve vážném stavu letecky transportován do Fakultní nemocnice Brno,“ popsala boj o Petrův život mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Dojemné setkání po třech měsících

Petr se na základně záchranářů v Brně-Bohunicích setkal s posádkou vrtulníku, lékařem Janem Čiernikem a záchranářem Martinem Bačinským, i se zdravotníky z pozemní lékařské posádky Pavlem Tomancem a Michalem Vlkem. Přijet na toto dojemné setkání bohužel nemohla lékařka Petra Jarošová, Petrovi však poslala pozdrav a přání všeho nejlepšího.

„Jsem vděčný, díky těmto lidem jsem na tomto světě mohl zůstat. Oni a následně také zdravotníci v nemocnici se o mě postarali tak, že navzdory závažným zraněním jsem už téměř v pořádku. Moc všem za tuto péči děkuji,“ řekl s úsměvem.

„I pro nás je to velká radost, co může být víc, než zachráněný pacient. Osobní poděkování skutečně moc potěšilo. Byla to opravdu těžká nehoda s tragickými následky, dva lidé zemřeli na místě, nemohli jsme pro ně už nic udělat. Jsem rád, že alespoň panu Petrovi jsme mohli pomoci,“ svěřil se lékař Jan Čiernik.

Petr Šuranský se teď těší do lázní a tvrdí, že dárek pod vánoční stromeček dostal už v předstihu. „Přece tam na té silnici 16. září,“ usmívá se.

