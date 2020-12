Zpět

Před třemi měsíci to bylo pořádné drama. Záchranáři spěchali do brněnských Bohunic k překotnému porodu. Měla je čekat jen pár kilometrů dlouhá cesta do porodnice na Obilní trh. Jenže holčička Mia chtěla tak rychle na svět, že na převoz nečekala, narodila se přímo v sanitce.