Panna

Když si vzpomenete na práci, jdete do šílených mdlob. Sami musíte uznat, že se vám do ničeho nechce a věci nejdou podle plánu. Milé Panny, dávejte si na to pozor, protože si vašeho poklesu energie všiml nadřízený a vůbec se mu to nelíbí!