Nepřehlédnutelné ocelové monstrum vévodí Moravskému náměstí už od minulého týdne, kdy je smontovali technici brněnské firmy ConFolding Group. „Stačilo nám pět dnů i díky přiznivému počasí,“ řekl zakladatel firmy Jiří Husek.

Jenže následovaly manévry, zda lze zařízení kvůli protikovidovým nařízením vůbec spustit. „Scházet se může až 6 osob naráz, což je ideální, protože převozní kapacita gondol je také 6 osob. Navíc budeme respektovat všechna další hygienická pravidla, která jsou platná,“ řekla Kateřina Dobešová, mluvčí radnice Brno-střed, která provoz na svém území povoluje.

Ministerstvo mlčí

Radní ale chtěli mít jistotu a požádali o vyjádření ministerstvo zdravotnictví. Jenže to do pátku nedorazilo. „Počkáme do pondělka, ale i tento termín je zatím s podmínkou. Závisí to na tom, zda budou platit epidemiologická opatření 3. stupně,“ dodala mluvčí.

Brňané tak mohou zatím dominantu v centru města jen obcházet a pořizovat si selfíčka. „Pětiletý vnuk Erik se chtěl moc svézt, jenže v neděli už jede domů. Bude si muset počkat na příští Vánoce,“ povzdechla si babička zklamaného hocha.

VIDEO: Stavba obřího kola v Brně v roce 2018.

délka: 00:08.43 Video Montáž vyhlídkového kola na Moravském náměstí v roce 2018. Jiří Nováček