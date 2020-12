Panna

Od startu prosince se vám v práci nedaří podle vašich přání a myslí si to i nadřízený. Asi by vás měl nechat na pokoji, protože nejste ve své kůži. Však už jste toho pro něj udělali dost. To mu ovšem neříkejte. Nic si neberte osobně a buďte klidní.