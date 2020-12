„Díváme se na to od počátku a zatím nevím, co si o tom máme myslet. Vypadá to jak kolotoč. Počkáme, jak to bude vypadat po dokončení,“ řekl redaktorovi Blesku manželský pár ve středních letech, který bydlí od unikátní stavby necelých sto metrů.



Ochrana před vandaly

řekl jednatel společnosti Kukly II Pavel Knapec. Parkování je podle něj určeno pro malá a střední auta.

„Na místě, kde by mohly stát čtyři auta, se jich vejde 28. Konstrukce bude zastřešena a zakryta i z boku. Z přední části budou vrata. Auta tak budou chráněna před možnými vandalskými útoky,“ vysvětlil jednatel.



délka: 00:10.57 Video Unikátní způsob, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst, našli v Brně Hynek Zdeněk, blesk.cz

Auto na čip

Konstrukce vzniká v těsné blízkosti nově zkolaudovaného obytného domu. „Je to deset centimetrů od jeho fasády. Domu se nijak nedotkne. Místa na zaparkování nebudeme pronajímat, ale prodávat natrvalo. Cenu stanovíme v lednu či únoru, podle výše celkových nákladů,“ vysvětlil Knapec.

Systém bude fungovat tak, že majitel parkovacího místa přijde s čipem k jednomu ze dvou vjezdů a PINem si přivolá svůj vůz. „Potrvá to maximálně 90 sekund. Hluk by neměl nikoho obtěžovat. Stavbu obložíme zvukotěsnými panely,“ ujistil jednatel společnosti.



Pro SUV zatím ne

Jednotlivá parkovací místa zaujímají plochu 422 cm na délku a necelých 160 cm na výšku. „Pro SUV není tento typ parkování, který jsme použili v Nachové, určen,“ vysvětlil Knapec. Místo tu tak najdou majitelé fabií, ti co mají octavii, již ale mají smůlu.