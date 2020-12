Kuriózní zásah mají za sebou strážníci z Brna. Zachraňovali muže (37), který se zahákl za plot v Denisových sadech a zůstal viset hlavou dolů. Nešlo přitom o žádného zloděje. Muž se chtěl před svou vyvolenou pochlubit, jak umí hrát na klavír, a celé se to nějak zvrtlo. Žena místo kláves viděla nešťastníkovo odhalené pozadí…

Možná šlo o první rande nebo o vycházku starých známých, rozhodně se ale oběma zapíše hluboko do paměti. Do svízelné situace se dostal muž v Denisových sadech, když chtěl své známé předvést svoje hudební vlohy. Místo toho jí ale nechtěně ukázal odhalené pozadí. Od klavíru ho totiž dělilo kovové oplocení, které se rozhodl zdolat, a to bylo nad jeho síly.

„Při přelézání plotu zakončeného hroty se však kalhotami zachytil, ty se mu částečně stáhly a zůstal viset se zaklíněnou nohou, a navíc ještě hlavou dolů. Z netopýří polohy se po nějaké době dostal až díky strážníkům, které přivolal náhodný kolemjdoucí,“ uvedla mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Ustříhli nohavici

Vyprošťování nešťastníka ale nebylo jen tak. Aby mohla hlídka nešťastníka z plotu bezpečně sundat, vyžádala si na pomoc kolegy z pořádkové jednotky, kteří vozí speciální vybavení. „Z obou stran plotu pak strážníci přistavili teleskopické žebříky, ze kterých muže opatrně nadzvedávali. S jeho vědomím museli odříznout zaháknutou nohavici, aby ho vůbec mohli vyprostit,“ popsala mluvčí.

Po několika minutách se strážníkům podařilo muže ze sevření plotních příček vysvobodit. S úlevou jim poděkoval a omluvil se za své nerozvážné jednání. Zda to vše sledovala i dívka nebo dávno z nevydařené schůzky prchla, strážníci neuvádí.