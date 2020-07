„Bude se demontovat. Od počátku bylo vše špatně. Byla nevhodně vybudovaná a z dřeva, které nebylo řádně vysušené. Na to se dal špatný nátěr. Oprava by vyšla na půl milionu korun. To si nemůže dovolit, to je sedm procent našeho rozpočtu,“ vysvětlil Procházka.



Lidé zákaz nerespektují

Rozhledna se doslova rozpadá před očima. Starosta proto nechal před několika měsíci na ni umístit tabule, že vstup na ni je pouze na vlastní nebezpečí. „Nyní jsme tam dali pásky, že je vstup zakázán, ale lidé to o víkendu nebrali vážně. Budeme tam muset dát pevnou zábranu,“ upozornil starosta Javorníku.

Obec nyní hledá, jak prostor po rozhledně využije. „Předpokládám, že ji demontujeme někdy na podzim. Poté tam vznikne prostor, který bychom nějak rádi využili. Proto jsme v našem zpravodaji vyzvali občany, zda mají nějaký návrh, co tam udělat,“ dodal Procházka.



délka: 00:20.23 Video Na Kobylím vrchu (334 m) u Kobylí na Břeclavsku vzniká unikátní bezbariérová rozhledna. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Měla nabídnout výhled na Slovensko, jenže, tam vidět vůbec není. Ani na českou stranu přitom není výhled nijak ohromující. Je vidět přibližně na vzdálenost čtyř kilometrů.Opačný případ rozhledny z jižní Moravy. Spirálová rozhledna v Kobylí je přístupná i vozičkářům či maminkám s kočárky. Je z ní přitom ohromující výhled. Za dobrého počasí jde vidět i vrcholky Alp vzdálené 200 kilometrů.