Býk

Jakmile se ráno probudíte, zatoužíte po změně designu domácnosti. Už delší dobu se vám v hlavě honí pár nápadů, které by byla škoda nevyužít. Zejména čerstvě zamilovaní by se neměli zdržovat slušnostmi na rande. Chce to více odvahy a legrace.