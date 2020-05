Blíženci

Hned ráno vás překvapí dobrá nálada, která vás bude provázet po celý víkend. Už se nechcete pouštět do debat, které jsou zbytečné. Čas strávený s rodinou je pro vás cenný, a tak by to mělo být. Zaměřte se především na děti, ne na sebe.