Lev

Snažíte se zaujmout náhodnou známost a opravdu vám to půjde. Hlavně nepropadejte panice, když bude dělat drahoty. Nakonec se sblížíte. Při nejhorším se z vás stanou kamarádi, a to se také počítá. Do ničeho se nenuťte a dělejte jen to, co vás baví.