„Na sjezdovce jsem doslova vyrůstal. Provozní budovu, kterou dodnes používáme, projektovala v roce 1970 moje teta. Zpočátku to byl pro mne koníček, později se mi to stalo velkým koněm,“ uvedl Luboš Žák (56), prezident Sportovního klubu lyžování z Veselí nad Moravou, který Skipark ve Filipově provozuje.



délka: 00:19.63 Video Lyžařská sezóna ve Filipově skončila, byla nejkratší v historii. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Areál má přísná omezení

Nic nám nepomohlo, že tady máme šest sněžných děl a stejný počet zasněžovacích tyčí, když je přes den kolem šesti stupňů nad nulou,“ vysvětlil smutně Žák.

V letošní sezóně se i přes zasněžování podařilo na svah dostat asi jen dvacet pět centimetrů sněhu. „Pamatuji roky, kdy tady byl i bez zasněžování metr sněhu. To už je ale pryč,“ zavzpomínal provozovatel areálu.



Stále věří

Skipark Filipov má přitom kvůli specifickým podmínkám velmi přísná omezení k provozování. „Ležíme v první zóně chráněné krajinné oblasti. Jsme tedy limitováni mnoha faktory.,“ zdůraznil prezident lyžařského klubu.

O areál se stará přibližně padesát nadšenců. „Většinou se jedná o důchodce. Hodně nákladů, jako například palivo do rolby, hradím ze svého. Každoročně jsme do areálu něco přikupovali, nebo něco opravili. Investice šly v posledních deseti letech do řádů milionů korun. Máme ještě dost splátek. Pořád ale věříme, že to takhle neskončí a už ta další sezóna konečně vyjde, abychom aspoň splatili dluhy. Moc bychom to už potřebovali,“ dodal Žák.