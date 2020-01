Hledač našel mince pomocí detektoru kovů. „Velmi si ceníme, že nález hned ohlásil. Díky tomu známe lokalitu a budeme nyní pátrat, jestli tam nebylo nějaké historické osídlení,“ uvedla ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková.



Vzhledem ke stavu mincí k nim zatím historici neřekli více informací. Ze stejného důvodu zatím nedokážou ani určit jejich cenu.

„Projdou konzervací a poté je dostane odborný numismatik, aby se seznámil s jejich ražbami. Zhruba do roka by měly být přístupné návštěvníkům. Předpokládáme, že je umístíme do expozice věnované středověku,“ dodala Komínková.



I v dnešní době je stále možné najít překvapivé poklady.