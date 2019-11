Býk

Během víkendu byste si měli srovnat myšlenky, protože je to skutečně třeba. Připadáte si jako blázni, momentálně je to všechno jako na houpačce. Pokud to psychicky nevydržíte, s partnerem se dost ostře pohádáte. Pozor na slova, co nejdou vzít zpátky.