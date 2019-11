„Nikdo nemyslel na chodce. Jdou po ulici a najednou chodník končí a oni musí vstoupit do rušné silnice. Nikdo je přitom předem neupozornil, že bude zavřený chodník a nejbližší přechod je stovky metrů daleko. Co mají dělat? A co třeba vozíčkáři? Jak mohl někdo něco takového vůbec schválit?“ ptá se Josef Daniš (43), strýc přejetého Ervína, který vystupuje jménem celé rodiny.

Vše je prý v pořádku

Doplňující cedule, že je chodník uzavřený a že je nutné využít obchozí trasu, se v místě stavby objevily až dva dny po tragické nehodě a až poté, co se o problém začal zajímat Blesk.cz.

Radnice přitom tvrdí, že vše bylo v souladu s povolením už v době nehody. „Zábor chodníku byl v pořádku, přesně podle vymezení. Na místě to prověřovala i policie,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Oliver Pospíšil (49, ČSSD).

To, že mladík vstoupil do silnice, kde ho přejela tramvaj, vnímají pozůstalí jako důsledek úřednické nedomyšlenosti. „Mohlo se to stát komukoliv. Příště může být přejetá maminka s kočárkem nebo třeba invalida na vozíku. Zvažujeme proto právní kroky, které by hnaly viníky k zodpovědnosti,“ dodal Daniš.



VIDEO: Místo tragické nehody. Tramvaje jezdí hned za oplocením stavby Metrostavu.



délka: 00:37 Video Místo, kde tramvaj srazila Ervina (†21). Některé tramvaje jezdí nyní pomaleji, jiné jedou, co to dá. Hynek Zdeněk, blesk.cz

Ervín byl sportovcem tělem i duší

Smrt Ervína je o to tragičtější, že se jednalo o mladíka, který byl příkladem pro své okolí. „Nekouřil a ani nikdy nebral drogy. Byl velkým sportovcem. Hrál fotbal a vedl k němu i děti v širokém okolí. Nechtěl, aby se jen bezcílně toulali ulicemi. Byl prezidentem a vedoucím mládežnického týmu FC Roma, kupoval dětem dresy a vedl je i jako trenér,“ řekl s pohnutím strýc.

Ervin hrál za Kalinku Bohunice.

Vedení klubu ihned poté, co se o tragédii dozvědělo, odložilo svoje následující utkání a v pondělí 25. listopadu, kdy mužstvo nastoupí proti týmu s názvem Palermo, uctí spoluhráči a kamarádi Ervína jeho památku minutou ticha.

Názor právníka

V tomto případě se nedá situace podle renomovaného advokáta Jana Černého jednoznačně posoudit. „Pokud chce rodina získat odškodné, má dvě možnosti. Buď se dohodne s magistrátem mimosoudně, nebo se může obrátit na soud. Soud by v takovém případě velmi pečlivě posuzoval situaci na základě mnoha faktorů, například zda chodci byli v době nehody dostatečně informováni, že je chodník uzavřen. Případů, kdy se chodci dostávají do kritických situací je bohužel čím dál víc a situace jsou častokrát napravovány až poté, co se stane tragédie," dodal Černý.



Rodina chce v první řadě hlavně dostatečně zabezpečit místo tragédie, aby k podobnému neštěstí už nedošlo. „To je naše hlavní snaha. Jestli budeme zvažovat i odškodné, to zatím nevím," dodal strýc Ervína.