Problém vznikl poté, co brněnský magistrát povolil firmě Metrostav kvůli rekonstrukci domu zavřít chodník. Chodci se ale až u stavby dozvěděli, že nemohou dál. Nejbližší přechod je přitom vzdálen stovky metrů. Lidé proto chtě nechtě musejí vcházet do vozovky.



Ty chodce upozorňují na uzavřený chodník. Vzhledem k tomu, že pěšky je to ale cca 280 metrů, nelze se divit, že motivace chodců vracet se, je téměř nulová,“ přiznal mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha.

„Zvolené řešení je pro chodce nesprávné,“ upozornil Igor Sirota z Ústředního automotoklubu. Stačilo by přitom tak málo - buď zmenšit zábor staveniště, nebo úzký pás silnice oddělit od tramvají zábradlím...

Ervín zaplatil životem