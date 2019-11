Podražila i kategorie Gold podražil o 400 korun, na 2 290 korun a nejdražší vstupenky na tribunu T3 stojí 6 490 Kč, tedy o pětistovku více.

„Absolutně nejdražší vstupenka T1 premium, která umožní držiteli vstup do stanu s občerstvením a paddocku přijde na 10 990 korun,“ řekl Adam Svoboda z pořádajícího spolku. Vstupenky lze za uvedené ceny pořídit do konce ledna. Pak je pořadatelé ve dvou vlnách zdraží vždy zhruba o pětistovku.

Velká cena Brna je nám drahá: Španělský promotér ji slíbil a chce rekordních 135 milionů!

Letos to bylo "nahnuté"

Ztrátový brněnský šampionát, který se potýká dlouhá léta s dluhy, to měl letos „nahnuté“ jako nikdy dříve. „Kvůli dluhům byla v předběžném kalendáři seriálu mistrovství světa hvězdička,“ přiznal dokonce hejtman Bohumil Šimek (ANO). Na srpnový termín si totiž brousili zuby Maďaři.

Doplacení dluhů z minulosti ale znamená, že od 7. do 9. srpna 2020 se v Brně Grand Prix Moto GP pojede. Španělská Dorna definitivně uspořádání závodů seriálu mistrovství světa potvrdila oficiálním dopisem.

Grand Prix si příští rok připomene 70 let od prvních brněnských závodů, 55 let se jezdí na okruhu mistrovství světa. Pořadatelé očekávají kolem 30 000 lidí, polovina z nich by měla přijet ze zahraničí.

Zalistování se prodražuje

Aby mohly motorky po Masarykově okruhu kroužit, musejí ovšem pořadatelé pro rok 2020 sáhnout do kapes daňových poplatníků mnohem hlouběji než kdykoliv jindy. Náklady na zalistovací poplatek pro třídenní Velkou cenu totiž dosáhnou rekordních 125 milionů korun! Někde se tak musí najít ještě zbývajících 10 milionů...

„Částku 55 milionů slíbilo ministerstvo pro místní rozvoj, po třiceti milionech dají kraj a město Brno,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Před pěti lety přitom požadovala Dorna za uspořádání Velké ceny 70 milionů korun, před deseti lety dokonce „jen“ 35 milionů korun.

VIDEO: Záběry na kempy v okolí Masarykova okruhu z policejního vrtulníku.