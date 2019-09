V Brně zoufale hledají způsob, jak z veřejných peněz nasytit stále větší apetit promotéra mistrovství světa motocyklů, španělské firmy Dorna. Soukromý sektor se totiž – nikdo neví proč - na pořádání soukromých závodů nepodílí ani korunou.

Pokud tak Brno spolu s krajem nezaplatí prostřednictvím svého Spolku pro pořádání GP do pátku Dorně dlužných 20 milionů korun, Velká cena Moto GP po půl století v Brně definitivně skončí.

Španělský promotér Velké ceny Brna: Do pátku pošlete 20 milionů, jinak motorky končí

A Brno už narazilo na svůj strop. „Dále už nelze částku zvyšovat,“ řekla Blesku primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Pokud se do financování motocyklů zásadně nezapojí vláda, jedou se závody příští rok naposledy, vzkazují z Brna do Prahy. „Stát by mohl vstoupit do Spolku, který tvoří město a kraj,“ navrhla. „Bez zásadního podílu státu na financování motorky skončí,“ předpokládá primátorka.

Zároveň přiznala, že kromě prestiže z konání Velké ceny Brno ze srpnové akce žádné daňové nebo finanční výnosy nemá. „Privátní sektor vyzobává rozinky a veřejný sektor platí,“ namítl znechuceně opoziční zastupitel Ivan Fencl (SPD).

Zalistovací poplatek, čili pouhá licence na uspořádání závodů, činí 111 milionů korun. Od roku 2021 chce Dorna tento poplatek zvýšit 233 milionů Kč!

Velká cena motorek v Brně bude, i kdyby na chleba nebylo! Prodělečný podnik žije z našich daní

Letos nula od nuly pošla

Jihomoravský kraj zvýšil pro letošní ročník Velké ceny motorek podporu z 20 na 27,5 milionu a Brno z 10 na 17,5 milionu korun. Stát přisypal místo původně slíbených 100 milionů „jen“ 55 milionů.

Podobné částky z veřejných peněz mají přistát na účtech španělské Dorny i příští rok, zalistovací poplatek se ovšem zvedne na 120 milionů! Hospodaření srpnové Velké ceny skončilo letos na nule. Výnosy i náklady byly předběžně 183 mil Kč.

Plaťte a mlčte!

Smlouvy ohledně Velké ceny jsou sepsány tak, že město s krajem dokonce dluží 10 milionů korun i soukromému Automotodromu. Ten svůj okruh totiž na závody Spolku pronajímá.

Otce motocyklového závodníka Karla Abrahama st., který je hlavním akcionářem Automotodromu, chce proto vedení magistrátu požádat, aby městu počkal a spokojil se s úhradou dluhu z prodeje lístků na příští rok.

VIDEO: Záběry na kempy v okolí Masarykova okruhu z policejního vrtulníku.