Lev

Najednou zjistíte, že je toho na vás moc a s velkou radostí se vrháte do rodinných aktivit. Jen tak zapomenete na pracovní nátlak. Podpora blízkých je právě to, co potřebujete. Nechte se hýčkat a nemluvte už o ničem špatném. Bude lépe.