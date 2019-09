Vinařský podnik Chateau Bzenec neponechává nic náhodě. Svých 204 hektarů vinic střeží kombinací plynových děl, akustických souprav s hlasy dravců, střelbou myslivců a také využitím sokolů.

Ivan Išpold (51) „vyfasoval“ se svými dvěma okřídlenými svěřenci 35 hektarů nad Syrovínem. S vinaři spolupracuje téměř 20 let. „Když se vrhne na hrozny tisícihlavé hejno špačků, je to katastrofa. Co nesežerou, to poničí drápy,“ tvrdí sokolník. Pokud špačci dosednou na nehlídanou plochu vinohradů, dokážou během pár minut poničit až 90 procent úrody hroznů!

Sokoli proletí, špačci znervózní

Dvanáctiletý sokolí sameček Lojza a čtyřletá Jůlinka si ale dokážou poradit. „Někdy stačí pár průletů, hejno znervózní a zmizí. Jindy se jich sokol chytí a pronásleduje je. Pak si někde sedne a musím ho dohledat přes lokátor,“ upozorňuje Išpold, pro kterého je sokolnictví koníčkem.

Hobby kombinuje s prací, je zaměstnaný u těžařské firmy. „Na hlídání vinic si beru část dovolené, jinak to nejde.“

„Není to obvyklá metoda hlídání, dnes se už upřednostňuje technika. Na druhou stranu, na rozdíl od plynových děl sokol nikoho neobtěžuje hlukem,“ řekl provozní ředitel vinařského podniku Libor Výleta. Lojza a Jůlinka budou svěřenou oblast střežit několik týdnů, až do konce vinobraní.

Sokol ochránce i predátor

Rozpětí křídel sokola stěhovavého je 85 až 115 cm. Samci váží od 500 do 750 gramů, samice jsou výrazně větší a váží až 1500 gramů. V seznamu kořisti nechybí holubi, hrdličky a koroptve, různé druhy kachen, troufne si i na havrany a vrány. Ze savců loví mimo jiné netopýry, králíky či veverky.