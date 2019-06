Úředníci z Bruselu nám zase sáhli do baru! Po rumu se dali do mandlovice! Nápoj vyrábí Kateřina Kopová (40) z Hustopečí a kvůli nařízení Unie teď musí do měsíce změnit etikety u celé produkce.

Rodinná mandlárna kvůli tomu bojuje o holou existenci. Koncovku »ice« mohou mít podle nařízení EU z roku 2008 totiž pouze destiláty z ovoce. Označení Hustopečská mandlovice ale dostalo v roce 2012 od Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) výjimku.

Jenže Brusel s tolerancí k matení spotřebitele skončil a prostřednictvím právě SZPI žádá okamžitou nápravu. „Uznávám, že název může být pro někoho matoucí. Mandle nezkvasí, nedá se z nich proto pálit. Základem mandlovice je vinný líh, do kterého přidáváme mandlové aroma a doslazujeme hroznovým moštem,“ vysvětlila zakladatelka mandlárny Kateřina Kopová.

Aby vyhověla předpisu, lihovinu přejmenuje na Hustopečskou mandlovku.

Lahve nejdou použít

Majitelka rodinné firmy požádala o prodloužení lhůty, kterou má do konce června. „To, co jsme budovali sedm let, by doslova vyletělo komínem. Asi jsme si měli najít nějakou klidnější práci, třeba u pyrotechniků,“ uvedla Kopová. Zda jí bude vyhověno, zatím neví.

Mandlárna má 15 tisíc připravených lahví o obsahu 0,5 litru, které mají nastříkaný nápis mandlovice. „Nejde sloupnout, ani seškrabat. Do konce června to nemáme šanci prodat, a dokonce ani naplnit,“ upozornila zakladatelka mandlárny.

Firma se navíc láhvemi předzásobila, protože sklárny nestíhají vyrábět. Minimálně půl roku nové nedostane. Chybí ji pro změnu ty o objemu 0,7 litru, na které má ale už tisíc natištěných krabic. „Každá stála téměř stovku. Asi je můžeme rovnou vyhodit,“ dodala smutně. „Předběžně jsme to počítali a obáváme se škody až milion korun,“ přiznala.

Pálenka má tradici

Mandlárna v Hustopečích je rodinnou firmou, kde pracuje pouhých pět lidí. Změna názvu pro ni znamená velký problém.



V Hustopečích lidé už více než 20 let vyrábí po domácku pálenku, kde je základem líh a tresť. Lihovina má běžně 45 % alkoholu. Mandlárna využívá vinný líh, přírodní mandlové aroma a je doslazovaná hroznovým moštem.



Hustopečská mandlárna nepoužívá mandle z místního sadu. Majitelka to vysvětluje tím, že zatímco dříve bylo v sadu až 40 tisíc stromů, nyní jich je jen 850. Mandle by tak nezbyly pro místní. Proto je dováží.

Co vše musí firma změnit?

Rodinná firma má na tisících lahví nastříkaný nápis Mandlovice. Je i na vytištěných krabicích, etiketách lahví i paštik, logu firmy a propagačních materiálech.





Jaké názvy nám EU už zakázala?

* Místo rumu je Tuzemák. Nesplňoval totiž předpis, aby byl vyroben z cukrové třtiny a melasy.

*Z Pomazánkového másla je Tradiční pomazánkové. Podle EU obsahuje málo tuku, aby mohlo být považováno za máslo.

* Místo marmelády je ovocná pomazánka. Marmeláda totiž musí být po vzoru Anglie, kde obsahuje minimálně pětinu citrusových plodů.



Co chce EU ještě změnit ?

Zmizet mají názvy jako: sojový párek, tofu steak či vegetariánský burger. Neobsahují totiž maso. Vegetariánský burger se má nazývat kotouč, nebo disk.