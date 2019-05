K demonstraci se připojili i umělci, výzvu zastupitelstvu k větší podpoře projektů k ukončování bezdomovectví podepsalo přes 200 osobností a organizací. Zastupitelé budou rozhodovat o přípravě žádostí o dotace z ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které mohou na tyto projekty čerpat.

Lidé drželi transparenty s různými nápisy jako „Děti pod most nepatří“, „Ne obchodu s chudobou“ nebo „Důstojné bydlení pro všechny“. Řada účastníků k zastupitelům promluvila.

Změníte osud dětí

Brno za minulé koalice zavedlo projekty k ukončování bezdomovectví. Přišlo s nimi hnutí Žít Brno, které ale už v zastupitelstvu není. Minulá koalice dala desítky bytů rodinám s dětmi v bytové nouzi i jednotlivcům.

„Jedním hlasováním můžete změnit život stovkám dětí. Zvažte navýšení bytů aspoň na čtyřnásobný počet. Až budete za tři a půl roku odcházet, budete moct být hrdí na to, že jste zachránili člověka, jeho dětství a jeho budoucnost,“ uvedl bývalý zastupitel Martin Freund z Žít Brno.

Vystupující Jan Milota upozornil na to, že hrozí uzavření ubytovny v Olomoucké ulici, kde žije přes 100 lidí včetně dětí. Podle náměstka Roberta Kerndla (ODS) město jedná s vlastníkem objektu ministerstvem obrany, aby byla budova převedena do majetku Brna nebo ji město dostalo do nájmu. Tím by mohla být ubytovna zachována.

Brno bylo inspirací

Brnem se inspirovala i jiná města, která na projekty k ukončování bezdomovectví mohou čerpat peníze ze dvou výzev MPSV.

Brno chce z jedné výzvy pro lidi a rodiny v bytové nouzi čerpat kolem 17 milionů korun v souvislosti s vyčleněním 40 bytů, sloužit mají lidem z ubytoven, azylových domů, rodinám s dětmi nebo seniorům.

Z druhé výzvy, která je zaměřena přímo na lidi bez přístřeší, Brno vyčlenilo 20 bytů a chce na ně čerpat přes sedm milionů.

Právě s tím jsou účastníci dnešního protestu nespokojení. Původně totiž město zvažovalo, že dá 80 bytů. Snížení počtu odůvodnilo tím, že má výzva ministerstva přísné podmínky. Spočívají v tom, že většina bytů musí být mimo vyloučenou lokalitu, a město má obavy, že by je nebylo schopné sehnat.

Brno má skoro 30 tisíc bytů. Stovky jich spravuje magistrát, většinu ale mají na starosti městské části. Nejvíce prázdných bytů má Brno-střed a Brno-sever, část z nich je ale právě ve vyloučených lokalitách.

VIDEO: Bezdomovec Václav Šíma (66) o životě pod mostem v Praze.