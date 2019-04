„Projekt skončil. Rodiny, které se osvědčily, mohou v bytech zůstat,“ oznámila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Samotné Brno podle ní podobný projekt nechystá. Chce ale získávat pro potřebné peníze od ministerstev, které je nabízejí městům na projekty pro ukončování bezdomovectví. Brno zároveň nechce pečovat jen o chudé rodiny s dětmi, ale „obecně o všechny sociálně znevýhodněné lidi“.

Náměstek Robert Kerndl (ODS) uvedl, že byť projekt Rapid Re-housing jako takový pokračovat nebude, rodiny s dětmi v nouzi mohou byt dostat, pokud splní příslušné parametry a pokud město bude čerpat peníze z nových vypsaných výzev ministerstva. „Budeme to projednávat na sociální komisi, potom to půjde do rady a potom do zastupitelstva,“ dodal Kerndl.

40 rodin je bez problémů

Po roce fungování projektu bylo možné prodloužit smlouvu na byt 48 rodinám, nyní je jich 46 a ohrožených je dalších šest rodin. Pokud nezaplatí dluhy, zbude z původních 50 celkem 40 rodin.

Celková výše dlužné částky se pohybuje kolem 450 tisíc korun plus dalších 250 tisíc korun za tři byty, které už byly odevzdány kvůli neplnění podmínek. Část dluhů vzniká, protože domácnosti platí po splatnosti, bezmála polovina dluží částku menší než 10 tisíc a některé rodiny uzavřely splátkový kalendář, který plní.

