„Společně s hasiči jsme kočárek vyprostili, po celou dobu vyprošťování jsme dítě sledovali a vizuálně kontrolovali jeho životní funkce. Po vyšetření naštěstí vše nasvědčovalo tomu, že malý pacient bude v pořádku,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová. Miminko i s maminkou převezla sanitka pro jistotu do nemocnice na pozorování.

Záchranáři zároveň zdůraznili, že do výtahů tohoto typu mají kočárky zakázaný vstup. „Je to opravdu nebezpečné. Dnes to dopadlo dobře, ale následky by mohly být mnohem horší,“ oddechla si mluvčí záchranářů.

