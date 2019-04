Býk

S penězi to moc dobře umíte a přemýšlíte o jejich rozmnožení. Věřte, že je k tomu vhodná doba. Pokud chcete investovat, dejte se do toho ještě dnes. Výsledek vás mile překvapí. Na druhou si stranu si udělejte radost malým dárkem, zasloužíte si to.